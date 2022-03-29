"Готуємось до перемоги": головний офіс "Укрпошти" в Києві відновив роботу (фото)

За словами голови компанії, незабаром буде запущено марку з російським кораблем, якому була адресована легендарна фраза.

Головпоштамт у Києві відновив свою роботу вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У будівлю вже пускають перших клієнтів. Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

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"А в нас сьогодні крута новина. Ми готуємося до перемоги, тому сьогодні вперше з початку війни, звичайно, з усіма заходами безпеки, Укрпошта відчинила двері нашого Головпоштамту в Києві на Хрещатик, 22", — написав він.

За словами Смілянського, у головному офісі вже прийняли перших клієнтів, проте їх поки що небагато. Також він анонсував, що незабаром буде запущено марку з кораблем, натякаючи на російське судно, якому українські захисники острова Зміїний адресували вже легендарну фразу "Російський військовий корабель, іди на*уй" на вимоги російських військ скласти зброю.

Нагадаємо, 12 березня в "Украпошті" провели конкурс на найкращий ескіз за мотивами фрази з російським кораблем. У конкурсі переміг ескіз, на якому зображений український військовий, який показує середній палець у напрямку ворожого морського судна.