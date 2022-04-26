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"Укрпошта" анонсувала випуск нової марки "Українська мрія" (фото)

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Марка "Українська мрія"

Авторкою ілюстрації стала 11-річна Софія з Волинської області. Про дату випуску марки повідомлять найближчим часом.

"Укрпошта" презентувала чергову марку, яка отримала назву "Українська мрія".

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Марка "Українська мрія"

Ескіз марки з'явився ще до війни в межах конкурсу "Що для мене Україна?", уточнюють в акціонерному товаристві. Переможницею стала 11-річна Софія Кравчук із Волинської області.

У конкурсі взяли участь понад 6 тис. осіб, які представили близько 10 тис. малюнків. Конкурсантами стали не лише жителі України, а й представники Австралії, Ізраїлю, Норвегії, Італії, Румунії та інших країн.

"Дитяча мрія авторки роботи Софії Кравчук про щасливе майбутнє України пов'язана з крилатою "Мрією". На малюнку Софії найбільший і найпотужніший у світі літак АН-225 "Мрія", прикрашений рожевими квітами, летить до зірок", — написав у себе в телеграм-каналі гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Малюнок Софії Кравчук

Про дату випуску нової марки та її тираж обіцяють повідомити найближчим часом.

Таким чином "Українська мрія" стане третьою маркою "Укрпошти" з моменту російського вторгнення в Україну.

Першою стала марка "Російський військовий корабель? іди на…", випущена 1-мільйонним тиражем 12 квітня. 22 квітня "Укрпошта" представила нову роботу "Російський військовий корабель… ВСЬО!".

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Марка "Російський військовий корабель... ВСЬО!"

Нагадаємо, що "Укрпошта" продала на аукціоні марку про "Російський військовий корабель" за 5 млн гривень. Виручені з продажу гроші будуть перераховані на потреби українських воїнів.

Раніше Фокус писав про те, що поліція розпочала слідчі дії на місці знищення "Мрії" військами РФ.