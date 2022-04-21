Поліція розпочала слідчі дії на місці знищення "Мрії" військами РФ (фото)

На території аеродрому знайдено боєприпаси, які були скинуті силами супротивника і не вибухнули. Правоохоронці збирають речові докази події.

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Поліцейські проводять слідчі дії на місці знищення літака АН-225 "Мрія" на Київщині під час артилерійського обстрілу російськими військами. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у своєму Facebook у четвер, 21 квітня.

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За словами представників правоохоронців, на місці події працюють фахівці-криміналісти, слідчі, вибухотехнічна служба поліції та представники Національного дослідницького експертно-криміналістичного центру.

Експерти оглядають місце події та збирають речові докази. На їх основі будуть призначені експертизи, зокрема вибухотехнічна та пожежотехнічна

Правоохоронці виявили на місці події велику кількість російської техніки й інші речові докази, зазначили у відомстві.

Крім цього, вибухотехніки знаходять і знешкоджують боєприпаси, які були скинуті військами супротивника на територію аеродрому в Гостомелі та не детонували.

Нагадаємо, інформація про знищення Ан-225 "Мрія" з'явилася 27 лютого. За даними "Укроборонпрому", найбільший у світі транспортний літак обстріляли російські війська на території аеродрому Гостомеля.

Пізніше український льотчик Дмитро Антонов заявив, що концерн "Укроборонпром" міг урятувати "Мрію" від знищення. За словами командира екіпажу, транспортний літак могли перегнати з аеродрому Гостомеля у безпечне місце ще до початку повномасштабної війни.