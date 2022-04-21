Полиция начала следственные действия на месте уничтожения "Мрии" войсками РФ (фото)

На территории аэродрома найдены боеприпасы, которые были сброшены силами противника и не взорвались. Правоохранители собирают вещественные доказательства происшествия.

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Полицейские проводят следственные действия на месте уничтожения самолета АН-225 "Мрия" в Киевской области во время артиллерийского обстрела российскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в своем Facebook в четверг, 21 апреля.

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По словам представителей правоохранителей, на месте происшествия работают специалисты-криминалисты, следователи, взрывотехническая служба полиции и представители Национального исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Эксперты осматривают место события и собирают вещественные доказательства. На их основании будут назначены экспертизы, в том числе взрывотехническая и пожаротехническая.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия большое количество российской техники и другие вещественные доказательства, отметили в ведомстве.

Помимо этого взрывотехники находят и обезвреживают боеприпасы, которые были сброшены войсками противника на территорию аэродрома в Гостомеле и не детонировали.

Напомним, информация об уничтожении Ан-225 "Мрия" появилась 27 февраля. По данным "Укроборонпрома", самый большой в мире транспортный самолет был обстрелян российскими войсками на территории аэродрома Гостомеля.

Позже украинский летчик Дмитрий Антонов заявил, что концерн "Укроборонпром" мог спасти "Мрию" от уничтожения. По словам командира экипажа, транспортный самолет могли перегнать с аэродрома Гостомеля в безопасное место еще до начала полномасштабной войны.