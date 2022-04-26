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"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки "Українська мрія" (фото)

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Марка "Українська мрія"

Автором иллюстрации стала 11-летняя София из Волынской области. О дате выпуска марки сообщат в ближайшее время.

"Укрпочта" презентовала очередную марку, получившую название "Українська мрія".

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Марка "Українська мрія"

Эскиз марки появился еще до войны в рамках конкурса "Що для мене Україна?", уточняют в акционерном обществе. Победителем стала 11-летняя София Кравчук из Волынской области.

В конкурсе приняло участие более 6 тыс. человек, представивших около 10 тыс. рисунков. Конкурсантами стали не только жители Украины, но также представители Австралии, Израиля, Норвегии, Италии, Румынии и других стран.

"Детская мечта автора работы Софии Кравчук о счастливом будущем Украины связана с крылатой "Мрією". На рисунке Софии самый большой и самый мощный в мире самолет АН-225 "Мрія", украшенный розовыми цветами, летит к звездам", — написал у себя в телеграм-канале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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Рисунок Софии Кравчук

О дате выпуска новой марки и ее тираже обещают сообщить в ближайшее время.

Таким образом, "Українська мрія" станет третьей маркой "Укрпочты" с момента российского вторжения в Украину.

Первой стала марка "Русский военный корабль иди на…", выпущенная 1-миллионным тиражом 12 апреля. 22 апреля "Укрпочта" представила новую работу "Русский военный корабль… ВСЬО!".

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Марка "Русский военный корабль... ВСЬО!"

Напомним, что "Укрпочта" продала на аукционе марку про "Русский военный корабль" за 5 млн гривен. Вырученные с продажи деньги будут перечислены на нужды украинских воинов.

Ранее Фокус писал о том, что полиция начала следственные действия на месте уничтожения "Мрии" войсками РФ.