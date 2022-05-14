Украинцы могут выбрать в "Дії" новую марку от "Укрпочты": названы варианты

Игорь Смелянский и Минцифры надеются повторить успех марки с "Русским военным кораблем", которая стала популярна по всему миру.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В сервисе государственных услуг "Дія" запустили новое голосование — можно выбрать, какой будет новая марка от "Укрпочты". Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем Телеграм-канале.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

После огромного успеха почтовой марки с "Русским военным кораблем" оператор "Укрпочта" планирует выпустить новую с другим уникальным военным дизайном. Любой украинец может поучаствовать в процессе, чтобы выбрать новый вид, пока только текст, без изображения. Пресс-служба Минцифры сообщает, что опрос будет проводиться до 21 мая, а 22 мая уже объявят результаты.

Всего "Укрпочта" представила пять вариантов:

"Героям слава!";

"Путін, Москва палає, Гаага чекає";

Пес-сапер Патрон — звезда ГСЧС;

"Ой у лузі червона калина";

"Доброго вечора, ми з України".

Для участия в опросе необходимо:

Открыть приложение "Дія";

Выбрать раздел "Услуги";

Нажать "Опрос";

Выбрать один из вариантов.

В "Дії" также размещено видеообращение руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского, который представил проект:

"Благодаря действиям наших Вооруженных Сил, выпуск первой военной марки "Русский военный корабль" стал не только пророческим, но и взрывным. Но он стал таким еще и благодаря тому, что 8 тысяч человек проголосовали за дизайн, который сегодня известен во всем мире. Поэтому мы решили спросить у вас, какая же именно марка должна быть следующей военной маркой Украины".

Cтоит отметить, что это будет уже третья военная марка от "Укрпочты". Первую под названием "Русский военный корабль" выпустили 12 апреля тиражом 1 миллион штук. Как заявил Игорь Смелянский, всего за неделю удалось продать более 700 тысяч экземпляров, но больше их печатать не будут.

Писали также, что "Укрпочта" продала на аукционе марку про "Русский военный корабль" за 5 млн гривен. Как утверждает Госпредприятие, вырученные деньги отправили в поддержку ВСУ.

26 апреля "Укрпочта" представила вторую марку под названием "Українська мрія". Она содержит иллюстрацию 11-летней девочки Софии Кравчук из Волынской области, которая изобразила укранский самолет Ан-225, уничтоженный на аэродроме в Гостомеле в начале вторжения. Эскиз еще до войны представили на конкурсе "Що для мене Україна".