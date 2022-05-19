Новый хит: Укрпочта начнет продажу марки "Русский военный корабль... ВСЬО" 23 мая

Марка выйдет в двух номиналах: "Смерть врагам!" — для отправок по Украине и "Слава нации!" — для международных отправлений. Общий тираж составит 5 млн экземпляров.

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23 мая Укрпочта выпустит и начнет продажу новой марки "Русский военный корабль… ВСЬО". Об этом рассказал гендиректор национального оператора Игорь Смелянский.

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Марку выпустят в двух номиналах:

"Русский военный корабль … ВСЬО! Смерть врагам!" F — для отправок по Украине.

[ + – ] Марка "Смерть врагам!" Фото: Facebook / Игор Смелянский

И "Русский военный корабль … ВСЬО! Слава нации!" W — для международных отправлений.

[ + – ] Марка "Слава нации!" Фото: Facebook / Игор Смелянский

Новая марка выйдет общим тиражом в 5 млн экземпляров.

"23 мая мы празднуем День морской пехоты Украины. Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента "трагической" гибели российского крейсера "Москва" — а значит это двойной праздник", — объяснил Смелянский выбор даты релиза.

Он предупредил украинцев, что не следует заранее занимать очереди. Время продажи марки и все детали Укрпочта опубликует в соцсетях компании вечером 22 мая.

Однако уже известно, что купить марку "Русский военный корабль… ВСЬО!" можно будет в более чем 1,5 тыс. отделениях Укрпочты, включая райцентры.

В первую неделю продаж 1 млн марок отправят непосредственно в отделения, после чего добавят еще 1 млн.

Смелянский также назвал лимит покупок: 2 блока по 3 марки одному покупателю, вне зависимости от номинала.

Еще 1,5 млн экземпляров выставят на продажу на пяти интернет-площадках, в том числе международных. Кроме марки, Укрпочта будет продавать футболки, свитшоты, магниты и конверты с принтом марки "Русский военный корабль".

Напомним, украинцы могут выбрать в "Дії" новую марку от Укрпочты. Игорь Смелянский и Минцифры надеются повторить успех марки с "Русским военным кораблем", которая стала популярна по всему миру.

Первую марку "Русский военный корабль" выпустили 12 апреля тиражом 1 миллион штук. Как заявил Игорь Смелянский, всего за неделю удалось продать более 700 тысяч экземпляров, но больше их печатать не будут.