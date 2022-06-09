"Доброго вечора, ми з України": Укрпошта розпочала голосування за ескіз марки (фото)

Поштовий оператор презентував п'ять "народних" ескізів нової марки. Віддати свій голос за один із них можна з 9 по 15 червня.

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Укрпошта оголосила про старт голосування за найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України". Про це в себе у Telegram-каналі повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський.

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Голосування триватиме протягом семи днів — з 9 по 15 червня, після цього оголосять результати інтернет-опитування.

Як розповів голова поштового оператора, "Доброго вечора, ми з України" стане першою повністю народною маркою, оскільки українці обирають як тематику, так і її ескіз.

За словами гендиректора, в межах конкурсу Укрпошта отримала 1,5 тис. ескізів, тепер же українці мають обрати одне зображення з п'яти запропонованих робіт: "ЗСУ та Kalush", "Ми за вами п…", "Тракторні війська", "Півень", "Бойові гуси".

[ + – ] Ескізи марок "Доброго вечора, ми з України". Фото: Укрпошта

"Я щасливий, що в Україні так багато талановитих художників, деяких із них помітив для подальшої співпраці, проте про це пізніше, коли переможемо", — прокоментував Смілянський.

Проголосувати за ескіз марки можна в додатку "Дія" або в соціальних мережах Укрпошти у Facebook або Instagram.

За словами гендиректора, новий реліз марки буде в липні.

Нагадаємо, 23 травня Укрпошта розпочала продаж марки "Російський військовий корабель… ВСЬО". Марка вийшла у двох номіналах: "Смерть ворогам!" — для відправок по Україні та "Слава нації!" — Для міжнародних відправлень. Загальний тираж становив 5 млн екземплярів.

Раніше Фокус розповідав, що українці могли вибрати у "Дії" нову марку від "Укрпошти".