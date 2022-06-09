"Добрый вечер, мы из Украины": Укрпочта начала голосование за эскиз марки (фото)

Почтовый оператор представил пять "народных" эскизов новой марки. Отдать свой голос за один из них можно с 9 по 15 июня.

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Укрпочта объявила о старте голосования за лучший эскиз марки "Добрый вечер, мы из Украины". Об этом у себя в Telegram-канале сообщил гендиректор предприятия Игорь Смелянский.

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Голосование продлится в течение семи дней — с 9 по 15 июня, после этого будут объявлены результаты интернет-опроса.

Как рассказал глава почтового оператора, "Добрый вечер, мы из Украины" станет первой полностью народной маркой, так как украинцы выбирают как тематику, так и ее эскиз.

По словам гендиректора, в рамках конкурса Укрпочта получила 1,5 тыс. эскизов, теперь же украинцам предстоит выбрать одно изображение из пяти предложенных работ: "ВСУ и Kalush", "Мы за вами п…", "Тракторные войска", "Петух", "Боевые гуси".

[ + – ] Эскизы марок "Добрый вечер, мы из Украины". Фото: Укрпочта

"Я счастлив, что в Украине так много талантливых художников, некоторых из них заприметил для дальнейшего сотрудничества, однако об этом позже, когда победим", — прокомментировал Смелянский.

Проголосовать за эскиз марки можно в приложении "Дія" или в социальных сетях Укрпочты в Facebook или Instagram.

По словам гендиректора, новый релиз марки будет в июле.

Напомним, 23 мая Укрпочта начала продажу марки "Русский военный корабль… ВСЬО". Марка вышла в двух номиналах: "Смерть врагам!" — для отправок по Украине и "Слава нации!" — для международных отправлений. Общий тираж составил 5 млн экземпляров.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцы могли выбрать в "Дії" новую марку от "Укрпочты".