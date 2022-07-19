Як витрачати гроші під час війни: "Укрпошта" хоче пустити мільйони на рекламу (фото)

Держкомпанія оголосила у ProZorro тендер на 21,6 мільйонів гривень. У соцмережах порівняли цей підхід із "Нафтогазом" і назвали керівництво "успішними менеджерами з розпилу бюджетних коштів".

Українська держкомпанія "Укрпошта" оголосила багатомільйонний тендер на рекламу в інтернеті. Про це стало відомо із тендеру, опублікованого на платформі ProZorro.

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Очікувана вартість — 21 620 976 гривень.

У тендерній документації перераховані послуги з розміщення рекламних матеріалів в інтернеті, вони враховують:

покази рекламних оголошень — 311 272 526 показів рекламних оголошень;

кліки за рекламними оголошеннями — 2 831 958 кліків для переходу на сайт замовника;

послуги переглядів рекламних матеріалів — 1 443 334 переглядів рекламних матеріалів;

послуги встановлення мобільних додатків — 27 500 встановлень мобільного додатка для операційних систем iOS та Android;

послуги з підготовки (адаптація) — 896 рекламних матеріалів для їх подальшого розміщення в мережі інтернет;

18 послуг із супроводу рекламної кампанії. Сюди входить підготовка медіапланів щодо просування напряму, проведення оптимізації рекламних розміщень і підготовка звітів.

Укрпошта хоче запланувати торги після 21 липня.

Тендер "Укрпошти" — компанія знає, як витрачати бюджет

Український політолог Юрій Романенко звернув увагу на тендер. Він зазначив, що "Укрпошта" достеменно знає, як в умовах війни витрачати бюджет.

"Скільки ви там грошей збирали на Байратари? Укрпошта знає, як в умовах війни правильно розпорядитися бюджетом", — підписав він допис.

Користувачі соцмережі залишили гострі коментарі під публікацією. Вони порівняли витрати "Укрпошти" із витратами "Нафтогазу".

"Ур**ди, такі ж як і з "Нафтогазу". Успішні менеджери з розпилювання бюджетних коштів. А ви по 100 гривень збирайте на ЗСУ, волонтерами працюйте", — написав енергоексперт Олег Попенко.

Гендиректор компанії Ігор Смілянський поки що не коментував оголошений тендер. 18 липня він прозвітував про успіхи спільного проєкту з "Укрзалізницею" під назвою "залізна пошта". З квітня компанії доставили 2 млн посилок.

Нагадаємо, що 15 червня "Укрпошта" обрала найкращий ескіз марки "Доброго вечора, ми з України" — переміг трактор, який тягне російський танк.

Українці купили майже 500 тисяч екземплярів марки "Укрпошти" "Російський військовий корабель іди…" у перші 5 днів після випуску.