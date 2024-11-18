Комунальники прифронтового Слов'янська купили люксовий джип за понад 2 млн грн, деталі

Компанія "Талисман" була єдиною на тендері, яка пообіцяла доставити для КП "Благоустрій" перламутровий Mitsubishi FL Pajero Sport Instyle 2024 року.

4 листопада комунальне підприємство "Благоустрій" Слов'янської міської ради в Донецькій області провело тендер, за результатами якого замовило в ПП "Талисман" Mitsubishi Pajero Sport за 2,06 млн грн. Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на "Prozorro".

За умовами тендеру, 29 листопада до Слов’янська мають привезти новий повнопривідний рамний позашляховик Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 року. Саме кросовер містить двигун об’ємом 2,4 тис. см3 і потужністю 181 к.с. з гарантією на три роки або на 100 тис. км пробігу. Підприємство, яке очолює Андрій Кішкін, придбало автомобіль за власні кошти.

"Автомобіль кольору "білий перламутр" у нижчій комплектації Instyle має різні системи безпеки та подушки безпеки, камеру заднього огляду, передній та задній парктроніки, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь, багатофункціональне кермо, мультимедійну систему із сенсорним дисплеєм. Салон оздоблено комбінованою шкірою", – йдеться в матеріалі.

Журналісти пишуть, що ПП "Талисман" було єдиним учасником торгів. Її власником є Віталій Гордієнко, а керує з Краматорська — Неллі Вечірко. Згаданий Гордієнко є також власником ще восьми компаній, які мають схожу назву на "Талісман".

Загалом ці фірми уклали контрактів з бюджетними організаціями на поставку, ремонт і техобслуговування техніки на суму 103,75 млн грн. За період з 2016 року компанії встигли виграти на тендерах контракти на суму 201,98 млн грн, переважно в Донецькій області.

ЗМІ повідомляє, що місто перебуває під постійними обстрілами ЗС РФ, що нерідко призводять до проблем з водо- та електропостачанням. Внаслідок останнього обстрілу 14 листопада було пошкоджено низку багатоповерхівок, будівлю педуніверситету, дитсадок, супермаркет і машини місцевих. Наразі з міста відбувається евакуація "на постійній основі".

Нагадаємо, 8 листопада ЗМІ оприлюднили зарплати членів Рахункової палати України. В жовтні голова Рахункової палати отримав зарплату в понад 200 тис. грн, а заступники глави — по 175 тис. Ухвалений парламентом закон передбачає збільшення виплат усіх членам цього органу в кілька разів на 2025 рік.

Також Фокус розповідав, що чиновники "Укренерго" з початку війни витратили близько 50 млн грн на подорожі. Зміст розкритого тендерного протоколу свідчить, що Елегант тревел" – єдина компанія, яка надавала пропозиції для співпраці з "Укренерго".