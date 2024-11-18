Коммунальщики прифронтового Славянска купили люксовый джип за более чем 2 млн грн, детали

Компания "Талисман" была единственной на тендере, которая пообещала доставить для КП "Благоустройство" перламутровый Mitsubishi FL Pajero Sport Instyle 2024 года.

4 ноября коммунальное предприятие "Благоустройство" Славянского городского совета в Донецкой области провело тендер, по результатам которого заказало у ЧП "Талисман" Mitsubishi Pajero Sport за 2,06 млн грн. Об этом пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на "Prozorro".

По условиям тендера, 29 ноября в Славянск должны привезти новый полноприводный рамный внедорожник Mitsubishi FL Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle 2024 года. Именно кроссовер содержит двигатель объемом 2,4 тыс. см3 и мощностью 181 л.с. с гарантией на три года или на 100 тыс. км. пробега. Предприятие, которое возглавляет Андрей Кишкин, приобрело автомобиль за собственные средства.

"Автомобиль цвета "белый перламутр" в низшей комплектации Instyle имеет различные системы безопасности и подушки безопасности, камеру заднего обзора, передний и задний парктроники, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, многофункциональный руль, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем. Салон отделан комбинированной кожей", — говорится в материале.

Журналисты пишут, что ЧП "Талисман" было единственным участником торгов. Ее владельцем является Виталий Гордиенко, а руководит из Краматорска — Нелли Вечирко. Упомянутый Гордиенко является также владельцем еще восьми компаний, которые имеют похожее название на "Талисман".

В целом эти фирмы заключили контрактов с бюджетными организациями на поставку, ремонт и техобслуживание техники на сумму 103,75 млн грн. За период с 2016 года компании успели выиграть на тендерах контракты на сумму 201,98 млн грн, преимущественно в Донецкой области.

СМИ сообщает, что город находится под постоянными обстрелами ВС РФ, которые нередко приводят к проблемам с водо- и электроснабжением. В результате последнего обстрела 14 ноября был поврежден ряд многоэтажек, здание педуниверситета, детсад, супермаркет и машины местных жителей. Сейчас из города происходит эвакуация "на постоянной основе".

Напомним, 8 ноября СМИ обнародовали зарплаты членов Счетной палаты Украины. В октябре глава Счетной палаты получил зарплату в более 200 тыс. грн, а заместители главы — по 175 тыс. Принятый парламентом закон предусматривает увеличение выплат всем членам этого органа в несколько раз на 2025 год.

Также Фокус рассказывал, что чиновники "Укрэнерго" с начала войны потратили около 50 млн грн на путешествия. Содержание раскрытого тендерного протокола свидетельствует, что "Элегант тревел" — единственная компания, которая предоставляла предложения для сотрудничества с "Укрэнерго".