Чиновники "Укрэнерго" с начала войны потратили около 50 млн грн на путешествия, — СМИ

Содержание раскрытого тендерного протокола свидетельствует, что "Элегант тревел" — единственная компания, которая предоставляла предложения для сотрудничества с "Укрэнерго".

Related video

Чиновники НЭК "Укрэнерго" с начала полномасштабной войны РФ против Украины потратили почти 50 миллионов гривен государственных средств на командировки. Об этом сообщает издание "Коммерсант Украинский" со ссылкой на данные Opendatabot и Prozorro.

Отмечается, что государственная компания получает все туристические услуги от агентства "Элегант тревел", которое, соответственно, постоянно побеждало во всех тендерах по предоставлению туристических услуг для "Укрэнерго". При этом эта туристическая фирма не предоставляет услуг ни одной другой государственной компании или органу.

Стоимость последнего тендера, проведенного в конце прошлого года, составила 32 млн грн. За эти средства "Укрэнерго" купила у "Элегант тревел":

2000 железнодорожных и авиационных билетов, потратив на это более 6 млн грн;

8710 проживаний в гостинице почти на 25 млн грн;

50 трансферных услуг за 153 тыс. грн;

600 страхований на 225 тыс. грн;

100 межрегиональных перевозок за 306 тыс. грн;

кроме того, средства потратили на комиссионные вознаграждения.

Раскрытый тендерный протокол свидетельствует, что "Элегант тревел" является единственной компанией, от которой поступило предложение для сотрудничества с "Укрэнерго". Вместе с этим из проведенного тендера известно об обращении в Госаудитслужбу от Бритавской Екатерины Сергеевны, которая призвала чиновников брать пример с военнослужащих и тратить на такие нужды собственные, а не государственные средства.

Однако по состоянию на сейчас от Госаудитслужбы ответа на такое обращение до сих пор не поступило.

С начала полномасштабного вторжения именно с "Элегант тревел" "Укрэнерго" провело еще 2 тендера — один на более 11 млн грн и второй на более 7 млн грн.

5 июня стало известно, что "Укрэнерго", которое активно призывало украинцев не включать кондиционеры, объявило тендер стоимостью 629 тыс. грн на приобретение четырех кондиционеров сплит-систем на собственные нужды. Однако из-за возмущения украинцев эту закупку в компании пообещали отменить.

В то же время 29 мая в "Укрэнерго" сообщили, что летом самая критическая ситуация в энергосистеме Украины ожидается в июле.