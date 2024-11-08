У военных "на нуле" меньше: СМИ обнародовали зарплаты членов Счетной палаты (фото)

В октябре глава Счетной палаты получил зарплату в более 200 тыс. грн, а заместители главы — по 175 тыс. Принятый парламентом закон предусматривает увеличение выплат всем членам этого органа в несколько раз на 2025 год.

Счетная палата Украины обнародовала данные о размерах зарплат через своих членов за период с января по октябрь 2024 года. Об этом сообщают журналисты издания "Главком", которые получили эти данные в ответ на свой запрос.

По информации СМИ, состав Счетной палаты насчитывает 13 членов, однако сейчас их осталось только пять. Четыре новых — Ольгу Песчанскую, Сергея Ключку, Кирилла Клименко и Елизавету Пушко-Цибуляк — Верховная Рада Украины назначила в конце 2023 года.

"Если взглянуть на первые зарплаты новичков Счетной палаты, то они уже тогда выглядели достойно: в январе 2024 года председатель Счетной палаты Ольга Пищанская заработала 146 тыс. грн, ее заместитель Сергей Ключка — 128,4 тыс. грн, члены Палаты Елизавета Пушко-Цибуляк и Кирилл Клименко — 106,6 тыс. грн и 91,2 тыс. грн, соответственно", — пишут журналисты.

Медиа добавляет, что в октябре зарплата председателя Счетной палаты превысила 200 тыс. грн, а средняя зарплата членов этого органа за октябрь составила 175 тыс. грн. Кроме того, все представители структуры имеют ежегодный оплачиваемый отпуск на 45 дней. В частности, в июне член палаты Кирилл Клименко получил 441,1 тыс. грн, его коллега Геннадий Плис — 333,4 тыс. грн. У каждого 245,3 тыс.грн составляли выплаты на отпуск и материальная помощь на оздоровление.

"Вместе с тем, если президент подпишет принятый Радой в конце октября законопроект №10044-д, то члены Счетной палаты войдут в 2025 год с увеличенными зарплатами. Согласно этому документу, меняется расчет должностных окладов. Например, оклад председателя Счетной палаты вместо нынешних 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц будет составлять 55. Если перевести это в гривны, то нынешние 90,8 тыс. грн превращаются в 166,5 тыс. грн", — указывают журналисты и добавляют, что увеличение доходов будет касаться всех членов палаты.

В частности, оклад заместителя председателя вырастет с 81,7 тыс. грн до 151,4 тыс. грн, а зарплата членов — с 75,7 тыс. грн до 145,3 тыс. грн. Также будут увеличены дополнительные доплаты: выплаты за выслугу лет от 15% оклада (до 5 лет стажа) увеличатся до 80% (при стаже 35+ лет), за доступ к гостайне надбавка вырастет с 5 до 10%, а премии составят 30% от должностного оклада.

"Таким образом, зарплата председателя Счетной палаты по новому расчету составит 366,2 тыс. грн (166,5 тыс. грн должностной оклад, 133,2 тыс. грн доплата за выслугу лет при условии 35 лет стажа, 16,6 тыс. грн доплата за работу секретными документами, 49,9 тыс. грн премии), простого члена — почти 320 тыс. грн", — говорится в тексте медиа, добавляя, что 100 тыс. грн за месяц получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях.

Напомним, Фокус сообщал, что средняя зарплата чиновников превысила 55 тыс. грн. Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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