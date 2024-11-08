У військових "на нулі" менше: ЗМІ оприлюднили зарплати членів Рахункової палати (фото)

В жовтні глава Рахункової палати отримав зарплату в понад 200 тис. грн, а заступники глави — по 175 тис. Ухвалений парламентом закон передбачає збільшення виплат усіх членам цього органу в кілька разів на 2025 рік.

Рахункова палата України оприлюднила дані щодо розмірів зарплат через своїх членів за період з січня до жовтня 2024 року. Про це повідомляють журналісти видання "Главком", які отримали ці дані у відповідь на свій запит.

За інформацією ЗМІ, склад Рахункової палати налічує 13 членів, однак наразі їх залишилося тільки п'ять. Чотири нових — Ольгу Піщанську, Сергія Ключку, Кирила Клименка та Єлизавету Пушко-Цибуляк — Верховна Рада України призначила наприкінці 2023 року.

"Якщо глянути на перші зарплати новачків Рахункової палати, то вони вже тоді мали достойний вигляд: у січні 2024 року голова Рахункової палати Ольга Піщанська заробила 146 тис. грн, її заступник Сергій Ключка – 128,4 тис. грн, члени Палати Єлизавета Пушко-Цибуляк та Кирило Клименко – 106,6 тис. грн і 91,2 тис. грн, відповідно", — пишуть журналісти.

Медіа додає, що в жовтні зарплата голови Рахункової палати перевищила 200 тис. грн, а середня зарплата членів цього органу за жовтень становила 175 тис. грн. Крім того, всі представники структури мають щорічну оплачувану відпустку на 45 днів. Зокрема, у червні член палати Кирило Клименко отримав 441,1 тис. грн, його колега Геннадій Пліс — 333,4 тис. грн. У кожного 245,3 тис.грн складали виплати на відпустку та матеріальна допомога на оздоровлення.

"Разом із тим, якщо президент підпише ухвалений Радою наприкінці жовтня законопроєкт №10044-д, то члени Рахункової палати увійдуть у 2025 рік зі збільшеними зарплатами. Згідно з цим документом, змінюється розрахунок посадових окладів. Наприклад, оклад голови Рахункової палати замість теперішніх 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб складатиме 55. Якщо перевести це у гривні, то нинішні 90,8 тис. грн перетворюються у 166,5 тис. грн", — вказують журналісти та додають, що збільшення доходів стосуватиметься всіх членів палати.

Зокрема, оклад заступника голови виросте з 81,7 тис. грн до 151,4 тис. грн, а зарплата членів – з 75,7 тис. грн до 145,3 тис. грн. Також буде збільшено додаткові доплати: виплати за вислугу років від 15% окладу (до 5 років стажу) збільшаться до 80% (при стажі 35+ років), за доступ до держтаємниці надбавка виросте з 5 до 10%, а премії складуть 30% від посадового окладу.

"Таким чином, зарплата голови Рахункової палати за новим розрахунком складатиме 366,2 тис. грн (166,5 тис. грн посадовий оклад, 133,2 тис. грн доплата за вислугу років за умови 35 років стажу, 16,6 тис. грн доплата за роботу секретними документами, 49,9 тис. грн премії), простого члена – майже 320 тис. грн", — йдеться у тексті медіа, додаючи, що 100 тис. грн за місяць отримують військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що середня зарплата чиновників перевищила 55 тис. грн. Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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