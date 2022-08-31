Покупці від Німеччини до Гонконгу: "Укрпошта" продала на eBay і Amazon марок на 5 млн гривень

За словами гендиректора поштового оператора Ігоря Смілянського, третина замовлень надійшла зі США. Окрім цього, компанія отримала статус top-rated seller на eBay.

Із моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay і Amazon "Укрпошта" продала марок та інших товарів на суму 5,3 млн грн. Про це у Facebook написав гендиректор поштового оператора Ігор Смілянський.

За його словами, на eBay компанія набула статусу top-rated seller.

"Що це означає? Що ми витримали всі досить високі стандарти і за якістю обробки замовлень, і за відповідями клієнтам, і, що найголовнчше, за термінами міжнародної доставки, що відстежується eBay", — прокоментував Смілянський.

Він також розповів, що третина всіх замовлень надходить від покупців із США. Також активно купують продукцію "Укрпошти" жителі Німеччини, Канади, Великої Британії та Гонконгу.

"Минуло всього 3 місяці [з моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay і Amazon], але є досить переконливі результати — перехід на міжнародний ринок відкрив нам можливості для розвитку в умовах війни", — наголосив керівник компанії.

Гендиректор зазначив, що "Укрпошта" має намір витратити частину виручених коштів на благодійність.

"Ми вже обрали один із напрямків, на який задонатим частину виручених коштів".

Нагадаємо, "Укрпошта" на численні прохання клієнтів 1 вересня випускає марку з псом Патроном. Раніше повідомлялося про дозвіл 30 серпня, але його перенесли. Це перша офіційна благодійна марка компанії.

Раніше ми писали про те, що "Укрпошта" хоче пустити мільйони на рекламу. Держкомпанія оголосила в ProZorro тендер на 21,6 мільйона гривень.