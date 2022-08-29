Тепер із псом Патроном: "Укрпошта" 30 серпня випустить нову марку (фото)

За рахунок продажу першої офіційної благодійної марки планують зібрати понад мільйон євро, які витратить на покупку машини для розмінування.

30 серпня "Укрпошта" розпочне продаж нової марки "Пес Патрон", повідомив генеральний директор підприємства Ігор Смілянський.

"Це перша офіційна благодійна марка країни, — підкреслив Смілянський. — Ми плануємо зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розмінувати великі території".

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Гендиректор "Укрпошти" нагадав, що, за даними ДСНС, в Україні вже знайшли понад 150 тис. вибухонебезпечних предметів, тому рятувальники потребують технічних засобів для розмінування й допомоги собак-саперів. Тому кошти, що залишаться після покупки машини, планують направити на підтримку притулків для тварин.

"Завтра буде багато цікавого по всій країні, — пообіцяв Смілянський. — Патрон обов'язково запустить свою марку особисто лапою".

Раніше пес Патрон отримав офіційну посаду в зоозахисній організації UAnimals. Відомого четвероного сапера призначили директором департаменту з комунікацій. В організації сподіваються, що це призначення дозволить привернути увагу до теми порятунку тварин під час воєнних дій в Україні.

Нагадаємо, двійник пса Патрона врятував життя господині під час обстрілу ТЦ у Кременчуку. Раніше Федір любив гуляти поряд із "Амстором", але в день атаки повів Ольгу Хлебутіну подалі від небезпеки.