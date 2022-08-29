Теперь с псом Патроном: "Укрпочта" 30 августа выпустит новую марку (фото)

За счет продажи первой официальной благотворительной марки планируют собрать более миллиона евро, которые потратят на покупку машины для разминирования.

30 августа "Укрпочта" начнет продажу новой марки "Пес Патрон", сообщил генеральный директор предприятия Игорь Смелянский.

"Это первая официальная благотворительная марка страны, — подчеркнул Смелянский. — Мы планируем собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, которая, возможно, не так красива, как Патрон, однако помогает быстро разминировать большие территории".

[ + – ] Вырученные от продажи марки "Пес Патрон" деньги пойдут на благотворительность

Гендиректор "Укрпочты" напомнил, что, по данным ГСЧС, в Украине уже нашли более 150 тыс. взрывоопасных предметов, поэтому спасатели нуждаются в технических средствах для разминирования и помощи собак-саперов. Поэтому оставшиеся после покупки машины средства планируют направить на поддержку приютов для животных.

"Завтра будет много интересного по всей стране,- пообещал Смелянский. — Патрон обязательно запустит свою марку лично лапой".

Ранее пес Патрон получил официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Известного четвероного сапера назначили директором департамента по коммуникациям. В организации надеются, что это "назначение" позволит привлечь внимание к теме спасения животных во время военных действий в Украине.

Напомним, двойник пса Патрона спас жизнь хозяйке во время обстрела ТЦ в Кременчуге. Раньше Федор любил гулять рядом с "Амстором", но в день атаки увел Ольгу Хлебутину подальше от опасности.