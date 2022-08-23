Директор по коммуникациям: пес Патрон "трудоустроился" в зоозащитной организации UAnimals

Основатель UAnimals Александр Тодорчук считает, что прославившийся джек-рассел-терьер поможет привлечь не только украинскую аудиторию, но и людей за границей к теме спасения животных во время военных действий.

Пес Патрон получил официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Известного четвероного пиротехника назначили директором департамента по коммуникациям. Об этом сообщается на странице UAnimals в Telegram.

"Мы поняли, что Патрон уже далеко не волонтер организации UAnimals, а полноправный член нашей команды. Поэтому мы рады сообщить важную новость: пес Патрон будет официально занимать должность директора департамента коммуникаций в UAnimals!" – говорится в публикации.

Как отметил основатель организации Александр Тодорчук, привлечение такого авторитетного лидера мнений как пес Патрон позволит привлечь внимание к теме спасения животных во время военных действий в Украине не только украинской аудитории, но и людей за границей.

"Очень важно всеми возможными методами доносить до украинцев и аудитории за границей важность спасения животных. И сложно найти лидера мнений столь мощного в этих сообщениях как пес Патрон", – в частности, сказал зоозащитник.

[ + – ] Волонтеры организации помогают спасать животных во время боевых действий в Украине.

Чем занимается UAnimals

UAnimals – всеукраинское движение, которое отстаивает права животных в стране с 2016 года. В 2017 года по инициативе команды в стране впервые прошел Всеукраинский марш за права животных.

Волонтеры организации добиваются системных изменений в украинском законодательстве в этой сфере. В частности, в 2021 году удалось принять закон 2351, предусматривающий усиление ответственности за жестокое обращение с животными.

Среди других важных направлений работы – борьба с производством пушнины в Украине и движение за цирк без животных.

С начала полномасштабного вторжения в Украину организация занимается спасением животных в зоне боевых действий, а также на оккупированных и деоккупированных территориях. В интервью "Радио НВ" Александр Тодорчук рассказал, то в настоящее время все усилия направлені на доставку кормов в приюты и реабилитационные центры, а также оказание финансовой помощи в тех местах, где приюты сами могут закупить корм.

Напомним, двойник пса Патрона спас жизнь хозяйке во время обстрела ТЦ в Кременчуге. Раньше Федор любил гулять рядом с "Амстором", но в день атаки увел Ольгу Хлебутину подальше от опасности.

После того, как эта история стала известной, другие украинцы также рассказали, как домашние животные спасают их от смерти в войне с Россией.