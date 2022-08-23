Директор із комунікацій: пес Патрон "працевлаштувався" в зоозахисній організації UAnimals

Засновник UAnimals Олександр Тодорчук вважає, що джек-рассел-тер'єр, який прославився, допоможе залучити не лише українську аудиторію, а й людей за кордоном до теми порятунку тварин під час воєнних дій.

Пес Патрон отримав офіційну посаду в зоозахисній організації UAnimals. Відомого четвероного піротехніка призначили директором департаменту комунікацій. Про це повідомляється на сторінці UAnimals у Telegram.

"Ми зрозуміли, що Патрон уже далеко не волонтер організації UAnimals, а повноправний член нашої команди. Тому ми раді повідомити важливу новину: пес Патрон офіційно обійматиме посаду директора департаменту комунікацій в UAnimals!" — ідеться в публікації.

Як зазначив засновник організації Олександр Тодорчук, залучення такого авторитетного лідера думок, як пес Патрон, дозволить привернути увагу до теми порятунку тварин під час воєнних дій в Україні не лише української аудиторії, а й людей за кордоном.

"Дуже важливо всіма можливими методами доносити до українців і аудиторії за кордоном важливість порятунку тварин. І складно знайти лідера думок такої потужної в цих повідомленнях, як пес Патрон", — зокрема, сказав зоозахисник.

[ + – ] Волонтери організації допомагають рятувати тварин під час бойових дій в Україні

Чим займається UAnimals

UAnimals — всеукраїнський рух, який відстоює права тварин у країні з 2016 року. У 2017 році з ініціативи команди в країні вперше відбувся Всеукраїнський марш за права тварин.

Волонтери організації домагаються системних змін в українському законодавстві в цій сфері. Зокрема, у 2021 році вдалося ухвалити закон 2351, який передбачає посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

Серед інших важливих напрямів роботи — боротьба з виробництвом хутра в Україні та рух за цирк без тварин.

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну організація займається порятунком тварин у зоні бойових дій, а також на окупованих і деокупованих територіях. В інтерв'ю "Радіо НВ" Олександр Тодорчук розповів, що наразі всі зусилля направлені на доставку кормів у притулки та реабілітаційні центри, а також надання фінансової допомоги в тих місцях, де притулки самі можуть закупити корм.

Нагадаємо, двійник пса Патрона врятував життя господині під час обстрілу ТЦ у Кременчуці. Раніше Федір любив гуляти поряд із "Амстором", але в день атаки повів Ольгу Хлебутіну подалі від небезпеки.

Після того, як ця історія стала відомою, інші українці також розповіли, як свійські тварини рятують їх від смерті у війні з Росією.