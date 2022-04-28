"Новая почта" запустит авиакомпанию и построит инновационный терминал в Одессе

По словам совладельца компании Вячеслава Климова, "Новая почта", несмотря на войну, запустит свои самолеты уже в этом году, а строительство сортировочного терминала в Одессе должно возобновиться летом.

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"Новая почта" планирует запустить свою авиакомпанию уже в текущем году, несмотря на военные действия в Украине. Об этом совладелец почтовой компании Вячеслав Климов рассказал в интервью украинскому изданию Forbes.

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"Запустим авиакомпанию, и самолеты "Новой Почты" точно состоятся в этом году", — подчеркнул бизнесмен.

Также по словам Климова, летом 2022 году должно возобновиться строительство сортировочного инновационного терминала в Одессе, однако не в тех масштабах, как планировалось раньше. До войны стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд. грн.

Бизнесмен отметил, что компания продолжит открывать новые отделения и почтоматы в Украине, а также будет активнее развивать международную доставку. "Тем более, сейчас есть спрос со стороны нескольких миллионов украинцев, вынужденно выехавших из страны", — добавил Климов.

[ + – ] Вячеслав Климов: "Новая почта" будет развивать международную доставку

В настоящее время формируется новый бюджет компании, на новые проекты предположительно выделят около $100 млн.

В 2021 году украинцы отправили через "Новую Почту" 372 млн посылок, это на 14% больше, чем в 2020 году. Благодаря этому, компания увеличила бюджет развития на 2022 год в полтора раза, до 5 млрд грн, и планировала быстрое масштабирование.

Однако, как рассказывает Климов, в первые дни российского вторжения объем доставок компании упал до 2% от довоенного уровня.

Тем не менее, сейчас "Новая почта" восстанавливает операции. В настоящее время работает около 4,5 тыс из 9,3 тыс отделений в Украине и 8 тыс. почтоматов из 13 тыс, функционировавших в прошлом году. В общей сложности это дает свыше 50% довоенного объема посылок.

"Ежедневно мы восстанавливаем работу 100–200 отделений", — подчеркивает украинский предприниматель.

По его словам, полностью уничтожен терминал в Мариуполе, также есть серьезные повреждения терминалов в Чернигове и Николаеве. Сегодня руководству компании известно о двух десятках уничтоженных отделений.

По состоянию на прошлую неделю ущерб измерялся в примерно 500 млн грн.

Напомним, 1 октября прошлого года "Новая почта" создала в Украине международную авиакомпанию Supernova Airlines с уставным капиталом 70 млн грн. Ее создателем стала "Новая почта Глобал", которая отвечает за международную доставку.

Ранее Фокус писал, что прошлым летом "Новая почта" пообещала установить во всех своих терминалах рентген-установки, как в аэропортах.