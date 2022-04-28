"Нова пошта" запустить авіакомпанію та побудує інноваційний термінал в Одесі

За словами співвласника компанії В'ячеслава Климова, "Нова пошта", попри війну, запустить свої літаки вже цього року, а будівництво сортувального термінала в Одесі має відновитися влітку.

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"Нова пошта" планує запустити свою авіакомпанію вже цього року, попри воєнні дії в Україні. Про це співвласник В'ячеслав Климов розповів в інтерв'ю українському виданню Forbes.

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"Запустимо авіакомпанію, і літаки "Нової Пошти" точно відбудуться цього року", — наголосив бізнесмен.

Також за словами Климова, влітку 2022 року має відновитись будівництво сортувального інноваційного термінала в Одесі, проте не в тих масштабах, як планувалося раніше. До війни вартість проєкту оцінювали у 1,2 млрд грн.

Бізнесмен зазначив, що компанія продовжить відкривати нові відділення та поштомати в Україні, а також активніше розвиватиме міжнародну доставку. "Тим більше зараз є попит з боку кількох мільйонів українців, які вимушено виїхали з країни", — додав Климов.

[ + – ] В'ячеслав Климов: "Нова пошта" розвиватиме міжнародну доставку

В цей час формують новий бюджет компанії, на нові проєкти, ймовірно, виділять близько $100 млн.

У 2021 році українці відправили через "Нову Пошту" 372 млн посилок, це на 14% більше, ніж у 2020 році. Завдяки цьому компанія збільшила бюджет розвитку на 2022 рік у півтора раза, до 5 млрд грн, і планувала швидке масштабування.

Проте, як розповідає Климов, у перші дні російського вторгнення обсяг доставок компанії впав до 2% від довоєнного рівня.

Проте зараз "Нова пошта" відновлює операції. Наразі працює близько 4,5 тис. з 9,3 тис. відділень в Україні та 8 тис. поштоматів з 13 тис., що функціонували минулого року. Загалом це дає понад 50% довоєнного обсягу посилок.

"Щодня ми відновлюємо роботу 100-200 відділень", — наголошує український підприємець.

За його словами, повністю знищено термінал у Маріуполі, також є серйозні пошкодження терміналів у Чернігові та Миколаєві. Сьогодні керівництву компанії відомо про два десятки знищених відділень.

Станом на минулий тиждень збитки оцінювали приблизно в 500 млн грн.

Нагадаємо, 1 жовтня минулого року "Нова пошта" створила в Україні міжнародну авіакомпанію Supernova Airlines зі статутним капіталом 70 млн грн. Її творцем стала "Нова пошта Глобал", яка відповідає за міжнародну доставку.

Раніше Фокус писав, що минулого літа "Нова пошта" пообіцяла встановити у всіх своїх терміналах рентген-установки, як в аеропортах.