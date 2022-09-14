"Нова пошта" змінює тарифи: скільки тепер коштує доставка до Польщі

Нові тарифи діють на відправку посилок до пошти в Польщі або кур'єром за адресою.

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Українська компанія "Нова пошта" оновила тарифи на доставку посилок з України до сусідньої Польщі. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що тарифи в межах міжнародної доставки знижені вдвічі. Вартість відправлення тепер така:

посилка до 2 кг — 250 грн (раніше 600 грн);

до 10 кг — 325 грн (а не 900 грн);

до 30 кг — 400 грн (замість 1,5 тис. грн).

"Відправляти можна лише вживані особисті речі, без цінників та бірок вагою до 30 кг: одяг, спортивні товари, дрібна техніка тощо", — зазначили у компанії.

Нові тарифи діють на відправку посилок до пошти в Польщі або кур'єром за адресою. Доплачувати за послуги не потрібно, послуга вже входить у вартість.

Тим часом національний поштовий оператор "Укрпошта" з моменту запуску онлайн-магазинів на eBay та Amazon заробила на продажах марок та інших товарів 5,3 млн грн. Частину з цих грошей передадуть на благодійність.

Також Фокус писав, що "Нова пошта" запустить авіакомпанію та побудує інноваційний термінал в Одесі.