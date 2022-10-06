У Польщі знизили тарифи на доставку посилок в Україну: скільки коштує

Посилки в Україну можна надсилати з будь-яких відділень Poczta Polska, які приймають EMS.

Related video

У Польщі національний поштовий оператор (Poczta Polska) на 75% знизив тарифи на експрес-доставку посилок (EMS-відправлень) вагою до 20 кг в Україну. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

Якими будуть тарифи

Після рішення знизити ціни, вартість експрес-доставки в Україну буде такою:

посилка до 1 кг — 42 злотих;

до 5 кг — 52 злотих.

Посилки в Україну можна надсилати з будь-яких відділень Poczta Polska, які приймають EMS. Терміни доставки в середньому становлять 7-14 днів.

Що таке EMS-відправлення

Це сервіс прискореної міжнародної доставки. Відправлення EMS доставляють лише авіашляхом та обробляють пріоритетним порядком як в Україні, так і в країні призначення.

Відповідно до стандартів Всесвітнього поштового союзу, відправлення EMS у країні призначення вручаються на адресу одержувача.

Нагадаємо, раніше "Нова пошта" вдвічі знизила тарифи на доставку посилок з України у Польщу. Вартість відправлення тепер така:

посилка до 2 кг — 250 грн (раніше 600 грн);

до 10 кг — 325 грн (а не 900 грн);

до 30 кг — 400 грн (замість 1,5 тис. грн).

Тим часом генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський підписав жартівливий наказ про визнання території Кремля власністю українського поштового оператора. Так глава компанії відреагував на новини про те, що президент РФ Володимир Путін уночі визнав "незалежність" частково окупованих росіянами Херсонської та Запорізької областей. Підписаний документ Смілянський опублікував у себе в Telegram-каналі.