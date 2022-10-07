Не зможуть жити безплатно: у Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України

У польському уряді зазначають, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють і нормально заробляють на життя, а витрати на їхнє перебування несе держава.

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Українські переселенці в Польщі оплачуватимуть надане державою житло. Відповідні зміни до спеціального закону про українських біженців може затвердити Рада міністрів найближчим часом, повідомляє видання ukrayina.pl.

Йдеться про українців, які приїжджали до Польщі з 24 лютого 2022 року та оселилися у гуртожитках чи готелях. За інформацією видання, у такому житлі проживає 80 тисяч українських біженців.

"Не повинно бути, щоб українці залишалися в таких місцях кілька місяців, не кажучи про рік. Ми маємо створити умови, щоб вони нормально жили в Польщі", — каже Кароліна Лукасевич із Центру міграційних досліджень Варшавського університету.

Експерт видання з уряду пояснює, що все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють та нормально заробляють на життя, а витрати на їхнє перебування несе держава. Проте влада може погодитися на варіант із частковою оплатою житла для біженців. Наприклад, не платитимуть пенсіонери, інваліди, багатодітні матері-одиначки.

Як пише видання, у Польщі на кінець серпня 2022 року перебувало близько 2,2 млн українців. З них майже мільйон — це біженці, ще до 1,2 млн осіб — ті, хто жив та працював у країні до війни.

Нагадаємо, що нещодавно національний поштовий оператор Польщі (Poczta Polska) на 75% знизив тарифи на експрес-доставку посилок (EMS-відправлень) вагою до 20 кг в Україну.

Тим часом Кабмін України вирішив, що під час опалювального сезону 2022/2023 українці, які прихистили вдома вимушених переселенців, отримуватимуть за це підвищену компенсацію на житлово-комунальні послуги. Згідно з рішенням уряду, сума виплат становитиме 900 гривень за особу на місяць,