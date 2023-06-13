Ще на рік: у Польщі опубліковано закон, який продовжує захист для громадян України

Змінами продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Напередодні президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який вносить зміни до документа про допомогу громадянам України у зв’язку з російською агресією. Сьогодні документ опубліковано, повідомляє Мінреінтеграції України.

Згідно із цим законом, продовжується термін легального перебування українців у Польщі, які прибули на територію країни з 24 лютого 2022 року. Термін перебування продовжено до 4 березня 2024 року. Раніше перебування біженців з України було затверджено до 24 серпня 2023 року.

Також для українців, які навчаються у польських навчальних закладах, перебування продовжено до 31 серпня 2024 року. Це поширюється і на батьків та опікунів неповнолітніх учнів.

13 жовтня Фокус також розповідав, ким працюють і скільки платять українським біженцям у країнах Європейського Союзу. За даними Міграційної платформи EWL, українці в Європі надають перевагу такій роботі, для якої не потрібно володіти мовою держави, в якій живе біженець.

Раніше, 7 жовтня 2022 року, Фокус писав про те, що у Польщі збираються скоротити допомогу біженцям з України. Все частіше трапляються ситуації, коли біженці працюють та нормально заробляють на життя, а витрати на їхнє перебування несе держава.