Українці в Європі: ким працюють і скільки платять біженцям в ЄС

За даними Міграційної платформи EWL, українці в Європі надають перевагу такій роботі, для якої не потрібно володіти мовою держави, в якій живе біженець.

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З початку війни в Україні багато наших громадян поїхали до Європи. Тому дуже актуальним питанням для більшості наших співвітчизників залишається пошук роботи за кордоном, хоч переселенцям у багатьох країнах виплачують допомогу. Як повідомляє видання Оглядач, українцям у Європі пропонують різні види робіт із зарплатою від 14 тис. грн до 39 тис. грн.

Скільки платять українцям у Європі

Судячи з даних Міграційної платформи EWL, українці в Європі надають перевагу такій роботі, для якої не потрібно володіти мовою держави, в якій живе біженець. Так, у Польщі українці задіяні:

у логістиці

на підприємствах харчової та переробної промисловості електроніки та автомобільної галузі;

сфери послуг.

У цих галузях українцям платять від 19,5 тис. до 39 тис. грн в еквіваленті.

У Чехії українцям платять більше, а працювати пропонують на підприємствах машинобудівної та автомобільної галузі. Розмір зарплати становить від 28 тис. грн до 45 тис. грн. грн на місяць.

У Румунії українці зазвичай надовго не затримувалися, виїжджаючи через певний час до інших країн. За даними Міграційної платформи EWL, зараз у країні працює близько 2 тис. українських біженців. Здебільшого це фізична робота на підприємствах автомобільної галузі із середньою зарплатою від 14,5 тис. до 18 тис. грн.

Нагадаємо, українцям у 2023 році, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисяч грн. Як повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, витрати на пенсійне та соціальне забезпечення уряд не планує зменшувати, а деякі витрати будуть навіть збільшені.

Зазначимо, що за даними Пенсійного фонду, з 24 лютого 2022 року кількість офіційно працевлаштованих українців зменшилась на 1,3 млн осіб: якщо у грудні 2021 року в Україні офіційно працювало 9,8 млн. осіб, то станом на червень 2022 їх кількість зменшилось до 8,5 млн. осіб. Це означає, що кількість офіційно працевлаштованих громадян, які за своїми зарплатами сплачують внески до Пенсійного фонду, зменшилась на 1,3 млн осіб.

Також Фокус писав, що рівень доходів через війну скоротився не лише у пересічних українців, а й у чиновників. Втім , багато хто з них продовжив навіть у воєнний час отримувати десятки тисяч у вигляді надбавок та відпускних.