Розмір мінімалки: українцям розповіли, що буде із зарплатами у 2023 році

Підвищення мінімальної заробітної плати зараз не в пріоритеті у держави.

Українцям у 2023 році, швидше за все, не підвищуватимуть розмір мінімальної зарплати — вона залишиться на рівні грудня 2021 року, тобто 6,5 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева під час зустрічі щодо держбюджету 2023 року.

При цьому витрати на пенсійне та соціальне забезпечення уряд не планує зменшувати, а деякі витрати будуть навіть збільшені.

"Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян є вкрай важливою. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам і педагогам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня минулого року", — розповів Роман Єрмоличев під час обговорення держбюджету.

Поки Україна веде війну за збереження своєї незалежності й територіальної цілісності, у бюджеті наступного року збільшать фінансування сектору безпеки й оборони, а також забезпечення всіх соціальних зобов'язань держави.

До речі, згідно з бюджетом на 2022 рік, очікується чергове підвищення мінімалки до 6,7 тис. грн, яке має відбутися вже в жовтні. При цьому має збільшитись розмір мінімального страхового внеску ЄСВ. Імовірно, що плани можуть бути виконані.

Водночас, за оцінкою Державної служби статистики, реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з показником минулого року.

А Нацбанк прогнозував падіння доходів українців у 2022 році майже на 30%. Зарплати зростуть, якщо економіка відновиться та з'явиться попит на робочу силу, впевнені економісти.