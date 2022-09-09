Размер минималки: украинцам рассказали, что будет с зарплатами в 2023 году

Повышение минимальной заработной платы сейчас не в приоритете у государства.

Украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на слова заместителя министра Романа Ермоличева во время встречи по госбюджету 2023.

При этом расходы на пенсионное и социальное обеспечение правительство не планирует уменьшать, а некоторые траты будут даже увеличены.

"Около 5,5 млрд грн будут заложены на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам. Минимальная заработная плата будет на уровне декабря прошлого года", – рассказал Роман Ермоличев в ходе обсуждения госбюджета.

Пока Украина ведет войну за сохранения своей независимости и территориальной целостности, в бюджете на следующий год увеличат финансирование сектора безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.

К слову, согласно бюджету на 2022 год, ожидается очередное повышение минималки до 6,7 тыс грн, которое должно состояться уже в октябре. При этом должен увеличиться размер минимального страхового взноса ЕСВ. Вероятно, что планы могут быть выполнены.

Тем временем по оценке Государственной службы статистики, реальный внутренний валовый продукт (ВВП) во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению с показателем прошлого года.

А Нацбанк прогнозировал падение доходов украинцев в 2022 году почти на 30%. Зарплаты вырастут, если экономика восстановится и появится спрос на рабочую силу, уверены экономисты.