Украинцы в Европе: кем работают и сколько платят беженцам в ЕС

По данным Миграционной платформы EWL, украинцы в Европе предпочитают такую работу, на которой не нужно владеть языком государства, в котором живет беженец.

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С начала войны в Украине многие наши граждане уехали в Европу. Поэтому очень актуальным вопросом для большинства наших соотечественников остается поиск работы за границей, хотя переселенцам во многих странах выплачивают пособия. Как сообщает издание Обозреватель, украинцам в Европе предлагают разные виды работ с зарплатой от 14 тыс.грн до 39 тыс.грн.

Сколько платят украинцам в Европе

Судя по данным Миграционной платформы EWL, украинцы в Европе предпочитают такую работу, на которой не нужно владеть языком государства, в котором живет беженец. Так, в Польше украинцы задействованы:

в логистике

на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности электроники и автомобильной отрасли;

сфере услуг.

В этих сферах украинцам платят от 19,5 тыс. до 39 тыс. грн в эквиваленте.

В Чехии украинцам платят больше, а работать предлагают на предприятиях машиностроительной и автомобильной отрасли. Размер зарплаты составляет от 28 тыс. грн до 45 тьс. грн в месяц.

В Румынии украинцы, как правило, надолго не задерживались, выезжая через время в другие страны. По данным Миграционной платформы EWL, сейчас в стране работает около 2 тыс. украинских беженцев. В основном это физическая работа на предприятиях автомобильной отрасли со средней зарплатой от 14,5 тыс. до 18 тыс. грн.

Напомним украинцам в 2023 году, скорее всего, не будут повышать размер минимальной зарплаты — она останется на уровне декабря 2021 года, то есть 6,5 тысяч грн. Как сообщил замминистра финансов Романа Ермоличев, расходы на пенсионное и социальное обеспечение правительство не планирует уменьшать, а некоторые траты будут даже увеличены.

Отметим, что по данным Пенсионного фонда, с 24 февраля 2022 года количество официально трудоустроенных украинцев уменьшилось на 1,3 млн человек: если в декабре 2021 года в Украине официально работало 9,8 млн. человек, то по состоянию на июнь 2022 года их количество уменьшилось до 8,5 млн. человек. Это значит, что количество официально трудоустроенных граждан, которые по своим зарплатам платят взносы в Пенсионный фонд, уменьшилось на 1,3 млн человек.

Также Фокус писал, что уровень доходов из-за войны сократился не только у рядовых украинцев, но и у чиновников. Впрочем, многие из них продолжили даже в военное время получать десятки тысяч в виде надбавок и отпускных.