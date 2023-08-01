Безпрецедентна ситуація: за кордоном перебувають 6,5 млн українців, — Мінекономіки

У міністерстві зазначають, що в Україні також спостерігається велика внутрішня міграція — зареєстровано шонайменше 5 млн громадян зі статусом ВПО.

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Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила кількість українських громадян, які виїхали з України внаслідок війни. За оцінками уряду, ідеться про 6,2 млн мігрантів. Про деталі ситуації з виїздом населенням чиновниця розповіла агенції "Укрінформ".

Для підрахунків використали дані ООН, мобільних операторів, аналітичних установ та Євростату. Ба більше, звіряються з інформацію від Державної прикордонної служби. Таким чином і вийшли на число 6,2 млн, зазначила Бережна.

Чиновниця наголосила, що в Україні склалась "безпрецедентна ситуація": крім великої зовнішньої міграції є велика внутрішня міграція.

За підрахунками Мінекономіки, зареєстровано 5 млн внутрішньопереміщених осіб. Насправді їх може бути більше, оскільки не усі громадяни зареєструвались як ВПО.

Згідно з підрахунками Державної служби статистики, станом на лютий 2022 року в Україні проживало 41 млн населення. Отже, за півтора року війни четверта частина громадян знялась з постійного місця проживання і опинилась або за кордоном, або в іншому регіоні.

Зазначимо, рух "Опора" має свої оцінки кількості українців, які виїхали за кордон внаслідок війни. За оцінками аналітиків, ідеться про 8 млн людей.

З іншого боку Євростат має свої дані. Зокрема, вказується, що станом на травень 2023 року зареєстровано 4 млн осіб, які отримали захист Євросоюзу.

Євростат - про кількість українців під захистом ЄС

Нагадуємо, канадський уряд запропонував українським біженцям назавжди залишитись в країні. Для цього потрібно відповідати двом критеріям: мати статус тимчасового жителя та утримувати двох і більше членів родини.

Тим часом стало відомо, скільки втікачів від війни прийняла Японія. За підрахунками урядовців, ідеться про більш ніж 2 тис. осіб.

У Польщі, яка прийняла найбільшу кількість громадян України, продовжили дію закону, який гарантує їм захист. У законі вказано, що термін перебування продовжено до весни 2024 року.