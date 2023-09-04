Українцям у Польщі виплатять нову грошову допомогу: хто саме зможе отримати

Біженці з України, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на допомогу Becikowe. Стало відомо, що потрібно для того, щоб претендувати на одноразову виплату.

Related video

Польща продовжує виплачувати фінансову допомогу українцям, які приїхали до сусідньої країни через війну в Україні. Так, деякі українські біженці можуть розраховувати на нові виплати в рамках програми Becikowe, пише видання Visit Ukraine.

Хто отримає гроші?

Фінансову підтримку отримають українські сім'ї з новонародженими дітьми, які проживають у Польщі. Виплати в розмірі 1 тисячі злотих є частиною системи сімейних допомог у цій країні. Гроші нараховуватимуть на банківські рахунки або ж доставлять поштою.

Виплати надаватимуть :

громадянам Польщі;

громадянам країн ЄС та Європейської Економічної Зони (Швейцарія, Велика Британія);

особам із громадянством інших держав, які мають дозвіл на тимчасове проживання і роботу в Польщі;

громадянам, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року;

Важливо

У Німеччині біженцям підвищать виплати: скільки отримають українці

Зазначається, що одноразова виплата оформлюється на одного з батьків дитини, юридичного або фактичного опікуна дитини, який подав до суду заяву про усиновлення.

Вимоги для отримання допомоги Becikowe слудеющие:

вагітні жінки мають бути зареєстровані в медустанові не пізніше 10 тижнів до пологів (меддовідка від лікаря або акушера (за винятком опікунів);

розмір доходу сім'ї на одного громадянина не перевищує 1 922 злотих;

заяву подано не пізніше ніж через 12 місяців від дня народження малюка. Для опікунів не пізніше року з дати офіційного початку опіки/усиновлення (допомогу надають дітям до 18 років).

Також українцям слід знати, що претендувати на виплату можна буде тільки в тому разі, якщо інші члени сім'ї теж перебувають у Польщі з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що потрібно для отримання допомоги?

Громадянам України потрібно буде надати:

заяву про допомогу (wniosek o becikowe);

персональну інформацію про батьків і дитину;

персональний ідентифікаційний номер (PESEL);

оригінал, копію свідоцтва про народження малюка;

номер рахунку в банку для переказу коштів;

меддовідку від лікаря або акушера, яка підтверджує, що мати була зареєстрована в медустанові не пізніше десяти тижнів до пологів;

довідку про доходи сім'ї (за необхідності, документи, що підтверджують втрату доходів або зміни в них);

документ про легальний статус перебування в Польщі для іноземців;

письмову заяву, що допомогу на дитину батьки раніше не отримували раніше;

адреса електронної пошти.

Батьки, якщо опікуються вихованням дитини самостійно, мають додатково додати копію свідоцтва про сімейний стан (якщо один із батьків, наприклад, помер), документ із суду про обов'язок сплати аліментів одному з батьків або відмову від їх стягнення.

Як подати заяву?

Подавати заявку на Becikowe можна особисто в адміністрації місцевої резиденції (Urząd gminy/miasta), у центрах соцдопомоги, поштою або дистанційно.

Для подання заяви онлайн потрібно:

зареєструватися на сайті Emp@tia з використанням е-підпису;

з використанням е-підпису; ввести особисту інформацію;

заповнити заявку;

очікувати відповіді від компетентних органів, що відповідають за місце проживання.

Нагадаємо, у березні 2023 року ЗМІ повідомляли, що в Польщі українським біженцям переплатили 2 млн злотих допомог — це близько 450 тис. доларів. Тобто деякі українці отримували допомогу навіть після свого повернення в Україну.

Також на початку серпня з'явилася інформація, що 10 000 українських біженців можуть видворити з Великої Британії.