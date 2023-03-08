Доведеться повернути майже $500 тисяч: у Польщі заявили про зайві виплати українцям

Польська служба соціального забезпечення хоче повернути дитячі виплати, необґрунтовано отримані українськими громадянами, за виїзд із країни одразу після отримання таких виплат.

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Після повномасштабного вторгнення російської армії багато громадян України, побоюючись за свою безпеку, почали виїжджати в країни Європи, де надають статус тимчасового захисту та фінансову підтримку. Наприклад, у Польщі українським біженцям переплатили 2 млн злотих виплат — це приблизно 450 тис. доларів. Мається на увазі, що ці виплати люди отримували вже після того, як повернулися в Україну, повідомляє видання Rzeczpospolita.

За інформацією журналістів, йдеться про виплати на дітей (у межах програм "500+", "Сімейний капітал опікунський") біженцям, які виїхали з Польщі, але не повідомили про це польське Управління соціального страхування ZUS.

Зазначається, що в польських законах сказано, що якщо український біженець виїжджає з Польщі на термін понад 30 днів, то втрачає право на виплату допомоги. Але траплялися випадки, коли українці з дітьми приїжджали в сусідню країну спеціально для того, щоб оформити допомогу, а потім одразу виїжджали назад.

"Соцслужба послідовно видає чергові рішення про необґрунтовано отриману допомогу та зобов'язує одержувачів їх повернути", — розповідає прессекретар служби Павло Жебровський.

За його словами, повернути гроші можна протягом двох років. При цьому станом зараз українці повернули всього 35,4 тис. злотих (приблизно 8 тис. доларів).

Повідомляється також, що наприкінці січня 2023 року в ZUS з'явився доступ до реєстру прикордонної служби, тому тепер соцпрацівники відстежують виїзд українців із території Польщі. Раніше вся інформація про виїзд біженця надходила до ZUS лише за місяць.

Протягом останнього місяця, після отримання необхідної інформації, ZUS призупинив виплати приблизно 3 200 біженцям з України.

Нагадаємо, що з 18 січня для українських біженців у Польщі запрацювала програма фінпідтримки, в межах якої людям протягом трьох місяців виплачуватимуть по 6 тис. гривень. Виходить, що загалом можна отримати 18 тис. гривень.

Тим часом аналітики порівняли рівень зарплат у Польщі й Україні на 10 найпопулярніших вакансіях. Розрив між зарплатою у країнах становив кілька десятків тис. гривень.