Придется вернуть почти $500 тысяч: в Польше заявили о лишних выплатах украинцам

Польская служба социального обеспечения хочет вернуть детские выплаты, необоснованно полученные украинскими гражданами, за выезд со страны сразу после получения таких выплат.

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После полномасштабного вторжения российской армии многие граждане Украины, опасаясь за свою безопасность, начали выезжать в страны Европы, где предоставляют статус временной защиты и финансовую поддержку. Например, в Польше украинским беженцам переплатили 2 млн злотых пособий – это около 450 тыс. долларов. Имеется ввиду, что эти выплаты люди получали уже после того, как вернулись в Украину, сообщает издание Rzeczpospolita.

По информации журналистов, речь идет о выплатах на детей (в рамках программ "500+", "Семейный капитал попечительский") беженцам, которые выехали из Польши, но не сообщили об этом в польское Управление социального страхования ZUS.

Отмечается, что в польских законах сказано, что если украинский беженец уезжает из Польши на срок более 30 дней, то теряет право на выплату пособий. Но возникали случаи, когда украинцы с детьми приезжали в соседнюю страну специально для того, чтобы оформить пособие, а потом сразу уезжали обратно.

"Соцслужба последовательно выдает очередные решения о необоснованно полученном пособии и обязует получателей их вернуть", — рассказ пресс-секретарь службы Павел Жебровский.

По его словам, вернуть деньги можно в течение двух лет. При этом по состоянию на сейчас украинцы вернули всего 35,4 тыс. злотых (около 8 тыс. долларов).

Сообщается также, что в конце января 2023 года у ZUS появился доступ к реестру пограничной службы, так что теперь соцработники отслеживают выезд украинцев с территории Польши. Ранее вся информация о выезде беженца поступала в ZUS только через месяц.

В течение последнего месяца, после получения необходимой информации, ZUS приостановил выплаты примерно 3 200 беженцам из Украины.

Напомним, что с 18 января для украинских беженцев в Польше заработала программа финподдержки, в рамках которой людям в течение трех месяцев будут выплачивать по 6 тыс. гривен. Получается, что в целом можно получить 18 тыс. гривен.

Тем временем аналитики сравнили уровень зарплат в Польше и Украине на 10 самых популярных вакансиях. Разрыв между зарплатой в странах составил несколько десятков тыс. гривен.