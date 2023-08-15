У Будапешті продовжили важливе правило для українців: деталі

Українці вже понад рік користуються безкоштовним проїздом у громадському транспорті Будапешта. Фокус розповідає, як довго ще діятиме подібне правило.

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Багато європейських країн ще 2022 року запровадили різні пільги для українських біженців. Але поступово особливі правила для українців за кордоном скасовували, хоча й не у всіх країнах. Так, наприклад, Будапештський транспортний центр вирішив продовжити безплатний проїзд у громадському транспорті для біженців, повідомляють на сайті підприємства.

Зазначається, що українські біженці зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом у Будапешті до 31 грудня 2023 року. Скористатися цим правом можна буде після пред'явлення українського документа, за яким можна ідентифікувати особу.

Також послуга доступна для громадян, у яких є такі документи:

український закордонний або внутрішній паспорт;

посвідка на проживання в Україні;

український студентський квиток для іноземних студентів, які навчаються в Україні;

будь-який документ, що підтверджує прописку іноземних громадян, які проживають в Україні.

Документами, що дають право на безкоштовний проїзд, не можна буде скористатися:

в аеропортовому експресі 100E;

у фунікулері;

на катерах;

у транспорті, який курсує за межі Будапешта;

у "синіх" автобусах.

Тим часом у Києві пасажирам з 25 липня 2022 року дозволили оплачувати проїзд у громадському транспорті за допомогою програми Apple Pay. Щоправда користуватися нововведенням зможуть тільки ті, у кого є iPhone або Apple Watch.

До речі, у майбутньому проїзд у комунальному транспорті столиці може і зовсім стати безкоштовним. Про це 18 липня заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор. За його словами, транспортна сфера в столиці — збиткова, щоб виправити цю ситуацію, потрібно підвищувати вартість проїзду до 30 грн.

"Але сьогодні з громадським транспортом у Києві стільки проблем, що нам уже простіше зробити його безкоштовним. І, напевно, ми до цього і прийдемо."

Раніше Фокус писав, що Канада з 23 жовтня вводить спеціальну постійну підтримку для тих українців, які хочуть залишитися в Канаді зі своєю сім'єю назавжди.