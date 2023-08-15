В Будапеште продлили важное правило для украинцев: детали

Украинцы уже больше года пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте Будапешта. Фокус рассказывает, как долго еще будет действовать подобное правило.

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Многие европейские страны еще в 2022 году ввели разные льготы для украинских беженцев. Но постепенно особые правила для украинцев за границей отменялись, хотя и не во всех странах. Так, например, Будапештский транспортный центр решил продлить бесплатный проезд в общественном транспорте для беженцев, сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что украинские беженцы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Будапеште до 31 декабря 2023 года. Воспользоваться этим правом можно будет после предъявления украинского документа, по которому можно идентифицировать личность.

Также услуга доступна для граждан, у которых есть такие документы:

украинский заграничный или внутренний паспорт;

вид на жительство в Украине;

украинский студенческий билет для иностранных студентов, обучающихся в Украине;

любой документ, подтверждающий прописку иностранных граждан, проживающих в Украине.

Документами, дающими право на бесплатный проезд, нельзя будет воспользоваться:

в аэропортовом экспрессе 100E;

в фуникулере;

на катерах;

в транспорте, который курсирует за пределы Будапешта;

в "синих" автобусах.

Тем временем в Киеве пассажирам с 25 июля 2022 года разрешили оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью приложения Apple Pay. Правда пользоваться нововведением смогут только те, у кого есть iPhone или Apple Watch.

К слову, в будущем проезд в коммунальном транспорте столицы может и вовсе стать бесплатным. Об этом 18 июля заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор. По его словам, транспортная сфера в столице — убыточная, чтобы исправить эту ситуацию, нужно повышать стоимость проезда до 30 грн.

"Но сегодня с общественным транспортом в Киеве столько проблем, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы к этому и придем."

Ранее Фокус писал, что Канада с 23 октября вводит специальную постоянную поддержку для тех украинцев, которые хотят остаться в Канаде со своей семьей навсегда.