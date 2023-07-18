Мечта всех киевлян: в КГГА расскали, станет ли проезд в общественном транспорте бесплатным

По словам директора Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, почти половина пассажиров, которые пользуются общественным транспортом столицы — льготники.

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За поездку в общественном транспорте Киева жители и гости столицы должны платить 30 гривен, но городским властям проще вовсе отказаться от платного проезда. Об этом сказал в интервью LIGA.net директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

По его словам, транспортная инфраструктура города могла бы развиваться, если бы проезд в общественном транспорте стоил не меньше 30 гривен.

"Но сегодня с общественным транспортом в Киеве столько проблем, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы к этому и придем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным, — отметил он.

Он добавил, что перед этим городу придется разработать масштабную стратегию, чтобы компенсировать коммунальным предприятиям бесплатный проезд.

"Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц. Их нужно будет компенсировать за счет коммунального транспорта", — подчеркнул Руслан Кандибор.

При этом, по словам директора Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА, о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве речь пока что не идет.

Напомним, что в 2022 году в Киеве коммунальный транспорт уже перевозил пассажиров бесплатно. Так, сразу после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, столичные власти разрешили не платить за поездки в метро, а также в автобусах, трамваях и троллейбусах. Платными поездки в общественном транспорте столицы снова стали с мая.

Напомним, в январе 2023 года Кабинет Министров запретил эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых авто для перевозки пассажиров, поскольку такой тип фургонов не соответствует стандартам безопасности.

Также Фокус писал, что в украинских городах вскоре станет больше электробусов, ведь Верховная Рада приняла законопроект о квотах на этот вид транспорта.