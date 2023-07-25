В киевском транспорте появился новый способ оплаты проезда: как воспользоваться

Власти Киева говорят, что теперь оплатить поездку в общественном транспорте столицы будет намного легче и быстрее.

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Киевляне и гости столицы теперь могут оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью приложения Apple Pay. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба Киевской городской администрации (КГГА).

Кому подходит нововведение?

Отмечается, что оплачивать проезд по-новому смогут те, кто пользуется iPhone или Apple Watch. Функция оплаты с помощью Apple Pay называется "Экспресс-проезд".

"Оплата устройством Apple в одно касание сделает поездку в пункт назначения более легкой и быстрой", — рассказал руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

Как подключить функцию "Экспресс-проезд"

Для начала кредитную или дебетовую карту нужно добавить в Apple Wallet. А подключить режим "Экспресс-проезд" можно так:

открываете приложение "Кошелек" на iPhone и выбираете карту;

нажмите кнопку "Больше", а затем — "Данные карты";

потом кликаете на "Параметры экспресс-проезда";

выбирате нужную кредитную или дебетовую карту.

Почему общественный транспорт в Киеве может стать бесплатным?

О такой возможности 18 июля заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор. Он объяснил, что если бы проезд в общественном транспорте стоил 30 гривен, то тогда городу удавалось бы покрывать все расходы на перевозку пассажиров.

"Но сегодня с общественным транспортом в Киеве столько проблем, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы к этому и придем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", — сказал он.

Напомним, в городе Стрый, что во Львовской области, с 1 августа вводятся новые правила перевозки льготников в общественном транспорте. Так, у одного пенсионера будет всего 30 бесплатных поездок, а когда лимит будет исчерпан, пенсионерам придется платить за поездку полную стоимость.

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