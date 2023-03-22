В Киеве транспорт будет работать дольше: новый график работы метро и автобусов (фото)

С 26 марта в столице изменится время работы общественного транспорта.

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С 26 марта общественный транспорт в Киеве будет работать на час дольше. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Новый график работы общественного транспорта в Киеве:

наземный транспорт — с 5:30 до 23:00;

метрополитен — с 6:00 до 23:00;

фуникулер — с 7:00 до 22:00.

Где можно узнать интервал движения метро и график работы общественного транспорта?

На сайте коммунального предприятия "Київпастранс" можно узнать актуальный график движения наземного городского транспорта.

Узнать интервал движения киевского метро можно на сайте коммунального предприятия "Київський метрополітен".

Отследить движение транспорта онлайн также можно в приложении "Київ Цифровий", доступного для iOS и Android.

Комендантский час в Киеве

17 марта жители столицы получили уведомления в приложении "Київ Цифровий" о том, что комендантский час в Киеве сократят на час.

С 26 марта комендантский час в Киеве и области будет действовать начиная с 00:00. При этом заканчиваться он будет как и раньше — в 5:00.

В Киевском метрополитене теперь еще удобнее находиться во время тревоги

В столичном метрополитене 46 подземных станций укомплектовали дополнительными раскладными стульями, одеялами и матрасами. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Фото: Київський метрополітен

Отмечается, что потребность на каждую станцию формировалась с учетом ее особенностей, а также пассажиропотока и количества граждан, пользующихся станцией в качестве укрытия во время воздушных тревог. На случай длительной опасности (более 12 часов) предусмотрено использование одеял и матрасов.

Напомним, 21 марта в КГГА сообщили, что в столице стремительно растет число заражений Covid-19. С 10 по 16 марта были зарегистрированы 1652 новых случаев инфицирования.