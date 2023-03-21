"Из-за легкомыслия жителей": в Киеве стремительно растет число заражений Covid-19, — КГГА

Только с 10 по 16 марта, по данным Департамента здравоохранения столичной администрации, были зарегистрированы 1652 случаев инфицирования. Для медиков такие цифры являются прогнозированными, поскольку киевляне легкомысленно относятся к своему здоровью.

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В Киеве каждую неделю растет количество заражений Covid-19. С 10 по 16 марта были зарегистрированы 1652 случаев инфицирования, что на 384 больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Валентина Гинзбург 20 марта.

В частности, заболели 662 мужчины, 990 женщин и 190 детей, одному из них исполнилось лишь 8 дней.

По ее словам, для медиков такие цифры являются прогнозированными, потому что жители столицы легкомысленно относятся к своему здоровью.

"Кажется, прошлые вспышки этой коварной болезни мало кого и мало чему научили. Почти нет людей в масках, никто не соблюдает дистанцию, не все прикрывают нос и рот, когда кашляют и чихают… Я уже не говорю о том, что больным вообще стоит оставаться дома, лечиться и ждать полного выздоровления", — заявила Валентина Кингзбург

Глава департамента отметила, что самой эффективной защитой от коронавируса является вакцинация. Прививки минимизируют вероятность заражения, а в случае болезни наблюдается легкая симптоматика.

"Поэтому рекомендация для тех, кто заботится о себе и близких однозначна — сделать прививку. Особенно это касается людей пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания", — сказала она.

Напомним, 18 марта сообщалось, что ученые выдвинули новую теорию происхождения коронавируса. По их мнению, пандемия могла начаться из-за продажи на рынке китайского города Ухань зараженных Covid-19 енотовидных собак и других млекопитающих, у которых обнаружили Covid-положительные образцы ДНК.

14 марта в ВООЗ заявили, что пандемия COVID-19, как чрезвычайная ситуация, имеющая международное значение, может закончиться в 2023 году. Еженедельное количество зарегистрированных смертей впервые стало ниже, чем три года назад.