"Через легковажність мешканців": у Києві стрімко зростає кількість заражень Covid-19, — КМДА

Лише з 10 по 16 березня, за даними Департаменту охорони здоров'я столичної адміністрації, було зареєстровано 1652 випадки інфікування. Для медиків такі цифри прогнозовані, оскільки кияни легковажно ставляться до свого здоров'я.

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У Києві щотижня зростає кількість заражень Covid-19. З 10 по 16 березня було зареєстровано 1652 випадків інфікування, що на 384 більше, ніж за попередній аналогічний період. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург 20 березня.

Зокрема, захворіли 662 чоловіки, 990 жінок та 190 дітей, одному з них виповнилося лише 8 днів.

За її словами, для медиків такі цифри прогнозовані, бо мешканці столиці легковажно ставляться до свого здоров'я.

"Здається, минулі спалахи цієї підступної хвороби мало кого і мало чому навчили. Майже немає людей у масках, ніхто не дотримується дистанції, не всі прикривають ніс і рот, коли кашляють і чхають... Я вже не говорю про те, що хворим взагалі варто залишатися вдома, лікуватися і чекати на повне одужання", — заявила Валентина Гінзбург.

Глава департаменту зазначила, що найефективнішим захистом від коронавірусу є вакцинація. Щеплення мінімізують ймовірність зараження, а у разі хвороби спостерігається легка симптоматика.

"Тому рекомендація для тих, хто піклується про себе та близьких однозначна — зробити щеплення. Особливо це стосується людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання", — сказала вона.

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що вчені висунули нову теорію походження коронавірусу. На їхню думку, пандемія могла розпочатися через продаж на ринку китайського міста Ухань заражених Covid-19 єнотовидних собак та інших ссавців, у яких виявили Covid-позитивні зразки ДНК.

14 березня у ВООЗ заявили, що пандемія COVID-19 як надзвичайна ситуація, що має міжнародне значення, може закінчитися в 2023 році. Щотижнева кількість зареєстрованих смертей вперше стала нижчою, ніж три роки тому.