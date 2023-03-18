Продавали заражених єнотовидних собак. Учені висунули нову версію появи Covid-19

Дослідники з'ясували, що деякі з Covid-позитивних зразків були багаті на ДНК єнотовидних собак, а також інших ссавців, які продавалися на ринку в китайському Ухані.

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Пандемія коронавірусу могла розпочатися через продаж на ринку китайського міста Ухань заражених Covid-19 єнотовидних собак. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши генетичні дані, зібрані на ринку живих продуктів, повідомляє видання The Guardian.

Аналіз послідовностей генів, які були опубліковані китайською командою в науковій базі даних Gisaid, показав, що деякі з Covid-позитивних зразків були багаті на ДНК єнотовидних собак. Крім того, сліди ДНК, що належать іншим ссавцям, зокрема циветам, також були присутні у Covid-позитивних зразках.

Учені зазначають, що таке відкриття не доводить, що єнотовидні собаки або інші тварини, заражені Covid, викликали пандемію. Однак вони вважають, що ця теорія стає більш вірогідною. Свої висновки фахівці передали групі експертів у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Дані ще більше вказують на ринкове походження", — сказав журналу Science біолог-еволюціоніст із Scripps Research професор Крістіан Андерсен.

Зі свого боку вірусолог і старший керівник групи в Інституті Френсіса Крику в Лондоні доктор Джонатан Стой заявив, що виявлення єнотовидних собак, інфікованих коронавірусом, посилює ймовірність того, що сільськогосподарські тварини були важливою ланкою в серії подій, які призвели до пандемії.

"Однак це не спростовує теорії лабораторного витоку: для цього потрібно довести, що такі тварини були заражені до їх прибуття та демонстрації на ринку морепродуктів у Хуанані, що, можливо, ніколи не буде можливим", — додав він.

Нагадаємо, 26 лютого в Міненергетики США заявляли, що причиною пандемії Covid-19, ймовірно, став ненавмисний витік з китайської лабораторії.

Однак 2 березня держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що версія з причетністю Пекіна до створення коронавірусу в лабораторії реальна, але вимагає уточнення за багатьма пунктами.