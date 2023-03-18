Продавали зараженных енотовидных собак. Ученые выдвинули новую версию появления Covid-19

Исследователи обнаружили, что некоторые из Covid-положительных образцов были богаты ДНК енотовидных собак, а также других млекопитающих, которые продавались на рынке в китайском Ухане.

Related video

Пандемия коронавируса могла начаться из-за продажи на рынке китайского города Ухань зараженных Covid-19 енотовидных собак. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав генетические данные, собранные на рынке живых продуктов, сообщает издание The Guardian.

Анализ последовательностей генов, которые были опубликованы китайской командой в научной базе данных Gisaid, показал, что некоторые из Covid-положительных образцов были богаты ДНК енотовидных собак. Кроме того, следы ДНК, принадлежащие другим млекопитающим, в том числе циветтам, также присутствовали в Covid-положительных образцах.

Учены отмечают, что такое открытие не доказывает, что енотовидные собаки или другие животные, зараженные Covid, вызвали пандемию. Однако они считают, что эта теория становится более вероятной. Свои выводы специалисты передали группе экспертов во Всемирной организации здравоохранения.

"Данные еще больше указывают на рыночное происхождение", — сказал журналу Science биолог-эволюционист из Scripps Research профессор Кристиан Андерсен.

В свою очередь вирусолог и старший руководитель группы в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне доктор Джонатан Стой заявил, что обнаружение енотовидных собак, инфицированных коронавирусом усиливает вероятность того, что сельскохозяйственные животные были важным звеном в серии событий, которые привели к пандемии.

"Однако это не опровергает теории лабораторной утечки: для этого нужно доказать, что такие животные были заражены до их прибытия и демонстрации на рынке морепродуктов в Хуанане, что, возможно, никогда не будет возможным", — добавил он.

Напомним, 26 февраля в Минэнергетики США заявляли, причиной пандемии Covid-19, вероятно, стала непреднамеренная утечка из китайской лаборатории.

Однако 2 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что версия с причастностью Пекина к созданию коронавируса в лаборатории реальна, но требует уточнения по многим пунктам.