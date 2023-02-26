Непреднамеренная утечка: в США назвали вероятные причины появления Covid-19

В американских разведывательных ведомствах, как говорится в материале издания The WSJ, пришли к выводу, что источником коронавируса скорее всего была китайская лаборатория.

Related video

В Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки склонны считать, что причиной пандемии Covid-19, вероятно, стала непреднамеренная утечка из китайской лаборатории. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на секретный разведывательный отчет, недавно предоставленный Белому дому и ключевым членам Конгресса.

"Вывод Министерства энергетики является результатом новых разведывательных данных и имеет важное значение, поскольку агентство обладает значительным научным опытом и осуществляет надзор за сетью национальных лабораторий США, некоторые из которых проводят передовые биологические исследования", — говорится в публикации.

В Федеральном бюро расследований также ранее заявляли, что пандемия, вероятно, была результатом утечки из лаборатории. Отмечается, что ФБР опирается на данные целого штата микробиологов, иммунологов, а также пользуется поддержкой Национального центра судебно-биологического анализа.

[ + – ] В США все еще расследуют появление Covid-19

Отмечается, что не все разведывательные сообщества США разделяют позицию Минэнергетики и ФБР. Четыре американских агентства вместе с национальной разведывательной группой полагают, что вирус распространился естественным путем. Еще два агентства пока не пришли к окончательным выводам.

Официальные лица США пока не раскрыли подробности новой информации о коронавирусе, которая повлияла на формирования позиции Минэнергетики США. Лица, знакомые с содержанием секретного отчета, сообщили журналистам, что ведомство приняло свое решение с "низкой степенью достоверности".

В документе говорится, что разведка все еще занимается сбором информации о том, как появился Covid-19. Национальный совет по разведке и еще четыре агентства оценивают версию естественной передачи от зараженного животного с "низкой степенью уверенности".

Люди, знакомые с отчетом, отмечают, что в целом американские разведывательные агентства пришли к консенсусу касательно того, что Covid-19 не был результатом китайской программы создания биологического оружия.

В отчете разведки США за 2021 год говорится, что Covid-19 впервые распространился в китайском городе Ухане, не позднее ноября 2019 года.

В Пекине оспаривают возможность утечки вируса из китайской лаборатории и утверждают, что он появился за пределами их страны. Китай также наложил ограничения на расследования ВОЗ.

Напомним, что в ноябре прошлого года тысячи китайцев митинговали против ограничительной политики по поводу коронавируса, в результате чего сотни людей были задержаны и до сих пор находятся под стражей.

Еще мы писали о том, что 22 февраля Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что новый штамм коронавируса "Кракен" выявили уже в четырех областях страны: Сумской, Закарпатской, Одесской и Тернопольской.