COVID-19 "сбежал" из лаборатории Уханя, - экс-глава Центра по контролю заболеваний США

В одном из лабораторных центров города, рассказал он, проводились эксперименты с коронавирусами летучих вышей. Впрочем, возможная "утечка" могла быть не специальной.

Вирусолог Роберт Редфилд, который возглавлял Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США во время президентства Дональда Трампа, поделился мнением, что COVID-19, который стал причиной всемирной пандемии, якобы "сбежал" из лаборатории в Китае. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN в марте 2021 года.

Эта теория является популярной среди "трампистов", однако в нее не верят многие ученые по всему миру, в том числе — и представители ВОЗ.

"Я бы предположил, что вирус начал распространяться примерно в сентябре-октябре в Ухане. Это всего лишь мое мнение. У меня есть право на мнение. Я до сих пор придерживаюсь той точки зрения, что наиболее вероятным местом происхождения этого патогена в Ухане была лаборатория. Он "сбежал", — считает Редфилд.

Он подчеркнул, что другие не верят в эту версию, однако, по его словам, "наука все расставит по своим местам".

"Нет ничего необычного в том, что лабораторные работники заражаются передающимися по воздуху патогенами, которые они исследуют. И нет ничего необычно в том, что такое исследование проводилось в Ухани. Город является широко известным центром изучения вирусов в Китае. В том числе здесь находится Уханьский институт вирусологии, где активно ставились эксперименты с коронавирусами летучих мышей", — отметил бывший глава CDC.

Редфилд считает маловероятным тот факт, что источником одного из наиболее заразных для людей вирусов стали летучие мыши. Он предположил, что в лаборатории проводили эксперименты по повышению заразности вируса и, в итоге, им заразился кто-то из сотрудников центра.

Также он заявил, что своими словами "не преследует какой-либо цели", а лишь "делится своей позицией". Кроме того, Редфилд подчеркнул, что не утверждает, что вирус был выпущен из лаборатории сознательно.

Отметим, теория лабораторного происхождения коронавируса стала причиной роста напряжения между США и Китаем. Чтобы сгладить ситуацию ВОЗ даже отказалась публиковать промежуточный отчет об их поездке в Ухань.

Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в китайский Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран.

9 февраля эксперты ВОЗ сообщили, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако ввиду отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передачи вируса от них человеку крайне "маловероятна". Также тогда они исключили версию, согласно которой коронавирус имеет лабораторное происхождение.

14 февраля эксперт миссии и специалист по болезням животных Питер Дасзак заявил, что коронавирус мог попасть на продовольственный рынок в Китае через инфицированных работников фермы или животных, которых на ней разводили.