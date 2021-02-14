"Инфекция попала на ферму с дикими животными": в ВОЗ поделились версией происхождения COVID

Эксперт миссии ВОЗ в Ухане предполагает, что коронавирус мог распространиться из-за животных, которых взращивали на ферме.

Специалист по болезням животных Питер Дасзак, участвовавший в международной миссии ВОЗ, отправленной в китайский город Ухань для изучения истоков коронавируса, в интервью The New York Times рассказал о том, что COVID-19, вероятнее всего, появился от летучих мышей.

"Я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав затем на ферму диких животных. Я был на многих из них, и у них часто бывают смешанные виды — циветты, хорьки-барсуки, енотовидные собаки. Эти животные могли заразиться от летучих мышей", — рассказал Дасзак.

Затем, по словам эксперта ВОЗ, коронавирус мог попасть на продовольственный рынок в Китае через инфицированных работников фермы или животных, которых на ней разводили.

Также он рассказал, что представители ВОЗ не смогли получить доступа к персональным данным некоторых пациентов из-за местной политики конфиденциальности. Кроме того, по его словам, некоторые пациенты сами отказались с ними встречаться.

Напомним, 12 февраля стало известно о том, что китайские власти отказались давать ВОЗ данные о первых случаях заражения коронавирусом. Представители ВОЗ запрашивали у китайских властей данные о 174 первых случаях заражения коронавирусом в городе Ухань.

9 февраля эксперты ВОЗ сообщили, что COVID-19 возник от летучих мышей, однако ввиду отсутствия летучих мышей в районе Ухани прямая передачи вируса от них человеку крайне "маловероятна". Также они исключили версию, согласно которой коронавирус имеет лабораторное происхождение.

14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран. Пока они не смогли обнаружить источник появления коронавирусной инфекции.