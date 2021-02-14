"Інфекція потрапила на ферму з дикими тваринами": в ВООЗ поділилися версією походження COVID

Експерт місії ВООЗ в Ухані припускає, що коронавірус міг поширитися через тварин, яких вирощували на фермі.

Спеціаліст по хворобах тварин Пітер Дасзак, який брав участь в міжнародній місії ВООЗ, відправленої в китайське місто Ухань для вивчення витоків коронавірусу, в інтерв'ю The New York Times розповів про те, що COVID-19, найімовірніше, з'явився від кажанів.

"Я вважаю, що вірус з'явився в Південно-Східній Азії або Південному Китаї від кажанів, потрапивши потім на ферму диких тварин. Я був на багатьох з них, і у них часто бувають змішані види — цивети, тхори-борсуки, єнотовидні собаки. Ці тварини могли заразитися від кажанів", — розповів Дасзак.

Потім, за словами експерта ВООЗ, коронавірус міг потрапити на продовольчий ринок в Китаї через інфікованих працівників ферми або тварин, яких на ній розводили.

Також він розповів, що представники ВООЗ не змогли отримати доступу до персональних даних деяких пацієнтів через місцеву політики конфіденційності. Крім того, за його словами, деякі пацієнти самі відмовилися з ними зустрічатися.

Нагадаємо, 12 лютого стало відомо про те, що китайська влада відмовилася давати ВООЗ дані про перші випадки зараження коронавірусом. Представники ВООЗ просили у китайської влади дані про 174 перших випадки зараження коронавірусом в місті Ухань.

9 лютого експерти ВООЗ повідомили, що COVID-19, найімовірніше, виник від кажанів, однак через відсутність кажанів в районі Ухані пряма передача вірусу від них людині вкрай "малоймовірна". Також вони виключили версію, згідно з якою коронавірус має лабораторне походження.

14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн. Поки вони не змогли виявити джерело появи коронавирусной інфекції.