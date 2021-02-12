Китай отказался выдавать ВОЗ исходные данные о первых случаях коронавируса

Предоставление данных помогло бы исследователям значительно продвинуться в вопросе происхождения коронавируса.

Китайские власти отказались давать Всемирной организации здоровья данные о первых случаях заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представители ВОЗ запрашивали у китайских властей данные о 174 первых случаях заражения коронавирусом в городе Ухань. Но чиновники говорили о том, что в их исследованиях, за несколько месяцев до вспышки пандемии, не было доказательств наличия Covid-19. Данные расследования они давали рассмотреть лишь частично.

"Они показали нам несколько примеров, но это не то же самое, что полноценное эпидемиологическое расследование. Интерпретация этих данных (китайскими властями) является более ограниченной с нашей точки зрения, хотя китайская сторона может посчитать их вполне хорошей", — говорит представитель ВОЗ Доминик Дуайер.

Поэтому, для полноценного исследования ВОЗ необходимы данные именно первых случаев заражения. Они значительно бы помогли исследователям определить, как и когда впервые появился коронавирус в Китае.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и МИД никак не дали никаких комментариев по отказу в выдаче данных исследования.

Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран. Пока они не смогли обнаружить источник появления коронавирусной инфекции. Впрочем, они исключили версию, согласно которой COVID-19 начал распространяться из-за утечки из научной лаборатории.

11 февраля стало известно, что COVID-19 мог начаться ранее, чем ожидалось. Как минимум, за два месяца, чем принято сейчас.