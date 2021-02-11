Распространение COVID-19 могло начаться ранее, чем принято считать, – эксперты ВОЗ

Около 90 человек были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, похожими на COVID-19, еще за два месяца до того, как болезнь была обнаружена в Ухане.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые с середины января 2021 года исследуют истоки коронавируса в китайском городе Ухань, утверждают, что около 90 человек были госпитализированы в центральной части Китая с симптомами, похожими на COVID-19, еще за два месяца до того, как был идентифицирован первый больной коронавирусом в конце 2019 года.

Об этом пишет WSJ.

Представители миссии ВОЗ намерены требовать от китайских властей разрешения на дальнейшее исследование возможных источников коронавируса, чтобы окончательно выяснить, имело ли место распространение болезни до известного на сегодня момента времени.

Издание отмечает, что китайские специалисты в последние несколько месяцев взяли тесты на антитела у двух третей тех пациентов, и не нашли никаких следов заражения коронавирусом.

Тем не менее, эксперты ВОЗ утверждают, за такой промежуток времени уровень антител у пациентов мог снизиться до уровня, когда их невозможно обнаружить.

Напомним, 14 января 2021 года для исследования истоков коронавируса в Ухань приехала группа экспертов ВОЗ. В состав группы вошли специалисты из 12 стран. Пока они не смогли обнаружить источник появления коронавирусной инфекции. Впрочем, они исключили версию, согласно которой COVID-19 начал распространяться из-за утечки из научной лаборатории.