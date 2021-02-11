Поширення COVID-19 могло початися раніше, ніж заведено вважати, — експерти ВООЗ

Майже 90 осіб були госпіталізовані в центральній частині Китаю із симптомами, схожими на COVID-19, ще за два місяці до того, як хвороба була виявлена в Ухані.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які із середини січня 2021 року досліджують витоки коронавірусу в китайському місті Ухань, стверджують, що майже 90 осіб були госпіталізовані в центральній частині Китаю із симптомами, схожими на COVID-19, ще за два місяці до того, як був ідентифікований перший хворий на коронавірус наприкінці 2019 року.

Про це пише WSJ.

Представники місії ВООЗ мають намір вимагати від китайської влади дозволу на подальше дослідження можливих джерел коронавірусу, щоб остаточно з'ясувати, чи траплялося поширення хвороби до відомого на сьогодні моментів часу.

Видання зазначає, що китайські фахівці в останні кілька місяців взяли тести на антитіла у двох третин тих пацієнтів, і не знайшли ніяких слідів зараження коронавірусом.

Проте, експерти ВООЗ стверджують, за такий проміжок часу рівень антитіл у пацієнтів міг знизитися до рівня, коли їх неможливо виявити.

Нагадаємо, 14 січня 2021 року для дослідження витоків коронавірусу в Ухань приїхала група експертів ВООЗ. До складу групи увійшли фахівці з 12 країн. Поки вони не змогли виявити джерело появи коронавірусної інфекції. Утім, вони заперечили версію, згідно з якою COVID-19 почав поширюватися через витік із наукової лабораторії.